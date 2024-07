Faltan solo unas pocas horas para que comience una nueva edición de Miss Universo Chile, donde la ganadora, seleccionada entre más de 20 candidatas, representará al país en el esperado evento internacional que se celebrará en México el próximo 28 de septiembre.

Fran Maira, la ex Gran Hermano, fue anunciada como una de las candidatas inicialmente, sin embargo, bajo su candidatura para ingresar al reality ¿Ganar o Servir? en el cual sigue en competencia.

Mientras que la ex MasterChef, Barbara Lackington también dejó el certamen por salud. “Yo iba a representar a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo. Me di cuenta de que no puedo representarlos si no estoy bien yo misma”, declaró en aquella oportunidad a LUN”.

El ex Gran Hermano Jorge Aldoney, quien fue Mister Mundo Chile 2022, será el encargado de conducir la nueva edición, que revelará a la sucesora de Celeste Viel como Miss Universo Chile.

¿A qué hora es el Miss Universo 2024 y dónde ver?

La nueva edición del certamen de belleza dará inicio este domingo 7 de julio a las 19:00 horas y será transmitida por La Red.

¿Quiénes son las candidatas del Miss Universo Chile?

Albany Escofet (Machalí): Estudiante universitaria de licenciatura en física con especialidad en astronomía de 20 años.

Alexandra Briones (San Carlos de Apoquindo).

Anne Saelzer (Arauco)

Ariel Cordero (San Felipe)

Beatriz Vásquez (Las Condes)

Camila Aguirre (Valparaíso)

Camila Allan (Cajón del Maipo)

Camila Leighton (La Reina)

Catalina Bunster (Concón)

Catalina Harasic (Pedro Aguirre Cerda)

Catalina Wu (Temuco)

Celeste Ossandón (La Florida)

Emilia Dides (Vitacura)

Florencia Calderón (Concepción)

Gabriela Ibáñez (Ñuñoa)

Ignacia Cifuentes (Zapallar)

Jael Plon (Providencia)

María José Saéz (Peñalolen)

Fernanda Zúñiga (Rancagua)

Javiera Israel (La Dehesa)

Montserrat Velasco

Francisca Lavanderos (Los Ángeles)

Vicky Yucue (Viña del Mar)

Lucre Bernardo (Alonso de Córdova)

Ignacia Fernández (Los Dominicos)

Sofía Latorre (Lo Barnechea)