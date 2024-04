¿Dónde ver The Walking Dead: The Ones Who Live? La serie ya llegó al streaming

El tan esperado spin-off de The Walking Dead, protagonizado por Rick y Michonne, finalmente hizo su debut en la pantalla este 2024 con el título “The Ones Who Live”.

Esta serie entregará a los fans un vistazo sobre los destinos de los protagonistas después de su partida de la producción original de AMC. En donde buscarán reunirse y además poder reencontrarse con sus amados hijos, enfrentándose a nuevos desafíos en el camino.

Andrew Lincoln y Danai Gurira vuelven a interpretar sus aclamados roles para llevar a los espectadores a una emocionante aventura. Por lo que muchos se preguntan si la serie está disponible en Latinoamérica y en qué streaming estará.

¿En qué streaming está disponible The Walking Dead: The Ones who live?

Además de AMC+, la serie se encuentra disponible en Latinoamérica a través de la plataforma de Prime Video.

Revisa el avance a continuación.

¿Cuál es la trama de The Walking Dead: The Ones who Live?

La sinopsis oficial de “The Ones Who Live” nos presenta a Rick y Michonne enfrentando un mundo cambiado, separados por la distancia y desafiados por una fuerza imparable.

La pregunta que plantea el programa es si podrán reunirse y redescubrirse en un entorno sin precedentes. ¿Serán enemigos, amantes, víctimas o vencedores? Sin el otro, ¿realmente están vivos, o descubrirán que también son los Caminantes?.

“Transformados por los fantasmas de quienes eran, los padres de Judith y R.J. son arrojados a un nuevo mundo, construido en medio de una guerra contra los muertos y, en última instancia, una guerra contra los vivos“, revela la sinopsis.

Andrew Lincoln, quien interpretó a Rick durante las primeras 9 temporadas, dejó la serie en 2018, después de un acto heroico en el que voló un puente para proteger a sus amigos de las hordas de zombies.

Aunque los demás personajes creen que Rick ha perecido en la aparente explosión del puente, los últimos segundos del episodio revelan que sigue con vida y es rescatado por un helicóptero.

En las temporadas siguientes, Michonne, la pareja y madre de los hijos de Rick, se entera de la posibilidad de que él aún esté vivo, lo que la lleva a abandonar la comunidad en su búsqueda. Danai Gurira dejó la serie en 2020 durante la décima temporada y también se ausentó del cierre de la producción original.