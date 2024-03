Tierra Brava se encuentra en su recta final, por lo mismo, los seguidores de la ficción no quieren perderse ningún momento de los nuevos capítulos que definirán a los participantes que disputaran el duelo final.

Como ya es habitual, la programación de los canales de televisión cambia en Semana Santa, por lo que muchos se preguntan si darán un nuevo episodio del reality de Canal 13 este domingo, en donde según muestra el avance se mostrará el duelo entre Gabrieli y Chama, como el de Daniela Aránguiz contra Luis Mateucci, quien es su pareja.

¿Darán Tierra Brava este domingo?

Sí, afortunadamente para los televidentes, el programa de competencia regresará esta noche a la pantalla con un impactante capítulo que definirá quién será la próxima eliminada del espacio.

Revisa el avance del nuevo capítulo a continuación

¿Qué pasó en el último capítulo de Tierra Brava?

En el reciente capítulo, Gabrieli conversó con Fabio sobre sus constantes y fuertes discusiones con Daniela Aránguiz, en donde señaló que la ex Mekano estaba tratando de perjudicarla. “Ella me dijo que cuando estabas afuera subiste historias de la fiesta y me etiquetaste, y que además le hablaste a la farándula chilena”, le comentó Fabio.

A lo que la brasileña respondió: “Eso no es cierto. Ella me está tratando de perjudicar, quiere hacerme daño. Tiene un problema muy serio conmigo porque a lo mejor le debes gustar”.

Mientras seguían sincerándose, Gabrieli le dijo que estaba muy asustada por lo que pueda pasar con su relación afuera. “Te va a ir cada vez mejor, y siempre puedes contar conmigo. Vamos a ser los mejores amigos”, señaló Fabio.

“Es difícil ser amiga tuya, sabes que tengo otros sentimientos. No quiero perderte. No entiendo cómo cambiaste tanto, yo me quedé con una imagen de todas las cosas bonitas que dijiste de mí, que querías estar conmigo”, respondió Gabrieli.

También se vio la inesperada salida de Arturo Longton, quien se enfrentó a Shirley Arica, su pareja, por la permanencia, en donde el participante de La Granja se dejó perder.

“No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”, señaló emocionada Shirley.

“Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”, expresó Arturo.