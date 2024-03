Lollapalooza es un espacio donde asisten diversos famosos y conocidos rostros de televisión. En entrevista exclusiva con RedCarpet, conversamos con Skarleth Labra, bailarina y ex participante de Gran Hermano, sobre su experiencia en el festival más destacado del año y futuros proyectos televisivos.

Cabe señalar que dio a conocer que habrá una nueva versión de Gran Hermano, el cual pronto presentará convocatoria para casting. Por ese lado se consultó a la joven consejos para quienes quieran audicionar.

Skarleth habla del casting de Gran Hermano 2

La joven con una simpatía que la caracteriza, respondió con sinceridad a nuestra breve entrevista. Al ser consultada por los artistas que quería ver, señaló que son “Ferxxo, Diplo que canta con Sia y cuando era muy niña me encantaba, Sam Smith y Jere Klein para bailar reggaetón chileno”.

Sobre la experiencia en Lollapalooza, señaló que, “es primera vez que vengo, la verdad es que nunca había venido algo tan masivo pero me encanta, estoy disfrutándolo mucho“.

Luego fue consultada por el casting de Gran Hermano 2, por lo que brindó consejos y sugerencias a todas y todos quienes postularán a la segunda edición del programa de tele realidad.

“Mi consejo es que hagan merengue para la ansiedad y para su casting que dejen lo mejor de ustedes. Sus datos más interesantes, que sean reales, no mientan porque se nota después“.

Finalmente, respecto a nuevos realitys, la joven señala que “no se cierra a nada” pero “si es muy pronto, no”.

¿Quiénes se presentan este sábado 16 en Lollapalooza Chile?

La parrilla de la segunda jornada es la siguiente:

BLINK-182 – ARCADE FIRE – The Offspring – Chencho Corleone – Diplo – The Blaze – Doom Dolla – Francisca Valenzuela – MK – Fletcher – Movimiento Original – Dalex – Cami – Kidd Voodoo – Glup! – Monsieur Periné – Pablito Pesadilla – Francisco Victoria – Rainao – Andres Nusser – Los Miserables – Tronic – The Alive! – Fármacos – José Madero – BB Trickz – Verito Asprilla – DJ Tee – Lua Lacruz – Red Bull Batalla – Rootz Hi-Fi – Aura Bae – Tenemos Explosivos – Ratoncitos Dulces Sueños – De tu cuna a tu tumba – Orquesta FACH – Momba

Ve aquí Lollapalooza Chile 2024