Una excelente noticia recibieron los fans de Grey’s Anatomy luego de que se anunció que para la próxima temporada habrá un importante regreso: Jessica Capshaw, quien interpretó durante alrededor de una década a Arizona Robbins, vuelve a la serie a casi seis años de su salida.

La actriz regresa como invitada al quirófano, nuevamente como la cirujana de clase mundial en pediátrica y neonatología y, según la imagen que Capshaw compartió en sus redes sociales, se confirmaría que su llegada a la pantalla sería en el episodio del próximo 4 de abril.

La actriz compartió una selfie del set de Grey en Instagram el martes, en la que se pone un traje quirúrgico como la Dra. Arizona Robbins.

Jessica Capshaw vuelve a Grey’s Anatomy

El regreso de Capshaw como Arizona se anunció por primera vez el 10 de febrero, casi seis años después de que dejó el drama médico al final de la temporada 14, en aquella ocasión los fans quedaron sorprendidos y, no de buena manera, al enterarse de que Robbins y también April Kepner (Sarah Drew) dejaban la serie por decisión de la producción y no de ellas.

El despido de las actrices conmocionó a los fans del drama médico, cuyos personajes eran de los que más tiempo llevaban en la serie. La decisión de sacar a los personajes, según el comunicado emitido en aquella oportunidad, tiene que ver con “razones creativas“.

El personaje dejó la serie para mudarse a Nueva York para estar con su hija Sofía y también con su ex pareja, Callie Torres (Sara Ramírez), dejando la puerta abierta a una posible reconciliación de los personajes.

Como se informó anteriormente, Alex Landi también regresará en la temporada 20 como el ex de Schmitt, Nico Kim. Además de Capshaw y Landi, los nuevos episodios darán la bienvenida a Natalie Morales (Dead to Me) como la cirujana pediátrica Mónica Beltrán, y a Freddy Miyares como Dorian un paciente de Gray Sloan.