“Ojos de Mujer” el programa de empoderamiento femenino se acerca al esperado estreno de su cuarta temporada, en donde la conocida influencer y creadora de contenido, Chikybombom, regresa como una de las panelistas.

El exitoso espacio de conversación cuenta con tres temporadas y se transmite en 22 países de Latinoamérica a través de la señal de E! Entertainment, allí, las panelistas hablan sobre sus distintas experiencias, como también entregan su opinión frente a temas que están en la contingencia internacional.

En conversación con RedCarpet, Chiky se refirió a su participación en el espacio, revelando detalles de cómo se viene el nuevo ciclo y cómo ha influenciado su vida.

Chikybombom y la nueva temporada de Ojos de Mujer

Acerca de cómo ha sido para ella participar en un espacio que tiene numerosos ciclos al aire, la influencer señaló: “El público ha hablado por sí solo, porque si todavía estamos aquí es porque ha gustado y llegamos para quedarnos, yo lo dije desde la primera temporada, llegamos para quedarnos porque cada temporada le traemos cosas distintas, le traemos temas exquisitos con las mismas chicas, pero todas venimos más fuerte que nunca y no se lo pueden perder”.

Agregando que “estoy emocionadísima. Cuando yo empecé la primera temporada, yo era una novatica que iba fluyendo, hablaba desde lo que yo pensaba, ya no. La bombón vino con más preparación, con más práctica, con más seguridad y con más peso en cada una de sus palabras, porque llegué para ser escuchada, llegué para marcar, para levantar mujeres, para cuando me estén viendo sentada en un sillón digan, pero si ella puede, yo puedo, ella tiene la razón”.

Revelando que se nota la confianza que han tomado junto a las otras panelistas con el paso de las temporadas. “Te voy a decir esto que no se lo he dicho a nadie, eso es una primicia, la que menos hablaba y que era como un poquito más conservada a la hora de hablar era Elizabeth Gutiérrez. Y Elizabeth habló, en esta temporada y yo decía pero Dios mío”.

Acerca de si hay algún tema que le haya costado hablar en el panel, señaló que hubo un tema muy complejo. “Las mujeres que tienen las alas amarradas. Un tema de las mujeres que se tocó mucho, ese tema del empoderamiento”.

“Este tema es uno de los temas que se me quedó como marcado en mi corazón. Estábamos tocando un tema, no te puedo desarrollar mucho, pero se trata de cuando las mujeres pierden su identidad, que se pierde por amor. Y para mí fue muy complicado ese tema por muchas razones. Mi cara y mi semblante en ese segmento lo va a decir todo”.

Asimismo, señala que a pesar de las circunstancias ella siempre busca seguir adelante. “No hay barrera que exista que usted no la pueda superar. Van a ver, de eso se trata de la vida. Una vida sin barreras es como un jardín sin flores. Yo no me enfoco en barrera. Tú me puedes poner la muralla china, yo voy a buscar la forma de tumbarla, porque yo tengo que ir de aquel lado, yo tengo que cruzar el muro”.

“Entonces tú me pusiste la muralla china, yo no sé lo que vamos a hacer, porque yo la voy a tumbar. Así yo vivo la vida. No hay barrera. Siempre van a existir barrera, siempre van a existir obstáculos, siempre va a ser difícil. Y a mí, por mi color de piel y por muchas cosas, es cuatro veces más difícil. Pero yo no puedo enfocar en esto, porque si me enfoco en eso, me voy a autosabotear. Son energías”, explicó.

Asimismo, agrega que el paso de los ciclos han hecho que se sientan más en confianza y se preparen más. “Cada temporada venimos más poderosas, más, más fuertes, venimos con más materia para el público”.

“En esta temporada nos enfocamos en educar, pero no educar de una forma aburrida, tocando temas reales, cotidianos, con palabras y respuestas puntuales, con opiniones puntuales, que la va a entender la abuela, la va a entender la mamá, la va a entender papá, la va a entender el vecino, la va entender la amiga, pero también los niños lo van a entender”, explicó.