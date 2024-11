La actriz, modelo, influencer y reconocida figura de televisión Eugenia Lemos reveló una importante noticia sobre su carrera: Participará como panelista en el exitoso programa femenino de “Ojos de Mujer” en su nuevo ciclo que llega a la pantalla el próximo 21 de noviembre.

El exitoso espacio cuenta con tres temporadas y se transmite en 22 países de Latinoamérica a través de E! Entertainment. Allí, las panelistas hablan sobre distintas experiencias, como también entregan su opinión frente a temas que están en la palestra.

En conversación con RedCarpet Eugenia entregó detalles de cómo fue sumarse a este proyecto y lo que le pareció la experiencia.

Eugenia Lemos se sincera sobre su llegada a Ojos de Mujer

Acerca de cómo fue la experiencia de sumarse al reconocido programa, Eugenia señaló: “Es un programa que te digo, no solo se habla en el programa de empoderamiento femenino, sino que está la vibra en el equipo, súper organizados, súper prolijos en su trabajo”.

Agregando que le encantó el ambiente en el que se realiza el programa. “Eso ha sido muy agradable para mí, porque yo vengo de una televisión más dura de hace 20 años atrás, donde cuando tú vas a un estudio de televisión hay que correr. Era casi como estresante ir a un programa y era como que era el fin del mundo estar. Y Ojos de mujer, desde el momento que tú pisas los estudios y te contactas con la producción, te sientes acogida, te sientes que estás trabajando en un equipo”.

“En este espacio realmente se construye una visión de las mujeres. Yo opino esto, pero mi compañera opina lo otro. Yo reflexiono con lo que ella dice y finalmente al final del programa todas tenemos la oportunidad de volver a reflexionar”.

Añadiendo que ha sido muy entretenida la experiencia. “Cuando tú llegas tú no sabes de lo que vas a hablar. Te ponen una foto y quizás tú esa foto la viste en un diario, quizás esa foto tú la viste en un Instagram, quizás esa foto tú no la viste. Entonces es impresionante como cada mujer por sus vivencias tiene una opinión diferente de esa imagen”.

Agregando que “ha sido una experiencia maravillosa, muy entretenida y enriquecedora. Yo aprendí de estar en ese programa, me fui con un conocimiento”.

Señalando que parte de su filosofía para enfrentar los desafíos que se le presentan tienen que ver con sus sueños y metas personales. “Cualquier cosa que emprendo esté ligada a mis sueños de chiquita, de lo que descubrí y que siempre, todo lo que hago esté ligado al disfrute”.

“Entonces esta experiencia ha sido maravillosa y ha aprendido muchísimo desde todos los ámbitos, lo he aprovechado cada segundo”.

Su camino en el mundo de las comunicaciones

Al ser consultada sobre las barreras más importantes que ha tenido que sobrepasar en su larga carrera en los medios, la presentadora señaló: “Para mí es súper delicado porque a lo largo de toda mi carrera he luchado mucho porque las partes ejecutivas me escuchen”.

“Siempre ha sido muy difícil, estoy hablando de 10 años para atrás, porque yo los últimos 10 años me ha abocado a hacer mis proyectos, pero justamente por lo que te voy a contar, yo siempre he estado muy metida en la creación de contenido, por eso hoy día tengo mi productora y he podido hacer todo lo que hago, pero para mí siempre ha sido muy difícil que se me respete, se me valore y se me escuche”.

“Te estoy hablando en la televisión de antes, los medios de antes, si tú tenías un rol como de chica bonita o de panelista, o si estabas como ligada a algo de belleza, era muy difícil que te escuchen y que valoren tu opinión”

Agregando que: “Eso a me ha fortalecido. No a todos les pasa lo mismo. Yo he tenido la capacidad de que todo lo que me ha dañado o ha dolido me ha fortalecido y me ha llevado a hacer un camino independiente”, puntualizó.