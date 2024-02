Tras presentar su innovador espectáculo “Anna está alucinada” en el Teatro Coliseo, que marcó el comienzo de su nueva fase performática, CAMI regresa con una gira por todo el país. Una de las intérpretes más destacadas del territorio nacional se sube a las tarimas con una nueva faceta artística que promete sorprender con su inédito repertorio a sus seguidores.

A través de una puesta en escena fresca, expresiva e inmersiva, CAMI se posicionará como la única protagonista del intrigante universo musical y escénico de “Anna está Alucinada”. Esta gira la llevará de nuevo a recorrer diversas regiones del país a lo largo del primer semestre.

Es por eso que si no sabes los detalles de sus próximos shows, te contamos a continuación lo que prepara la artista en nuestro país.

CAMI se presenta de gira por Chile

Como parte de su proyecto musical “Anna”, CAMI, quien presentó en noviembre el EP ‘ANNA Vol.1 LOS AMANTES’, iniciará su recorrido el 28 de marzo en el Teatro Municipal de Santiago, un monumento nacional y escenario clave para las artes y la cultura en nuestro país. La gira continuará el 10 de abril en el Teatro Municipal de Temuco.

De esta manera, CAMI llevará su propuesta a teatros de La Serena, Frutillar, Rancagua, Viña del Mar y Chillán, para concluir el 25 de mayo en el Teatro Regional del Maule, en Talca. Este itinerario abarcará espacios emblemáticos y de relevancia artística en cada región visitada.

A continuación la lista de fechas por Chile:

28 MARZO – TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO

10 ABRIL – TEATRO MUNICIPAL DE TEMUCO

13 ABRIL – TEATRO CENTENARIO DE LA SERENA

4 MAYO – TEATRO DEL LAGO DE FRUTILLAR

17 MAYO – TEATRO REGIONAL LUCHO GATICA, RANCAGUA

23 MAYO – TEATRO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR

24 MAYO – TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN

25 MAYO – TEATRO REGIONAL DEL MAULE, TALCA

Un espectáculo imperdible

En esta gira, CAMI ofrecerá interpretaciones de las canciones de su nueva producción, así como versiones renovadas de sus temas más reconocidos. Su proyecto actual, descrito como “profundo y sensorial”, presenta un enfoque inédito y vanguardista. En vivo, exhibirá sus habilidades performáticas con una propuesta que incluye flauta traversa, instrumento que toca desde los 5 años, sintetizadores y pedales. De manera única, CAMI se encargará de mezclar en directo ante el público, brindando una experiencia musical única.

“El público me entrega una fuerza, un coraje y una emocionalidad que no tiene comparación con nada de la vida cotidiana. Sin lugar a dudas, el show lo estamos creando para que no solamente sea una experiencia visual, sensorial, musical o auditiva, sino que emocional. Quiero que la gente entienda que hay más oportunidades de sentir la música”, comenta CAMI sobre los preparativos de este tour.

El EP ‘ANNA Vol.1 LOS AMANTES’, compuesto por cinco canciones y un interludio, fue grabado completamente en el sur de Chile a lo largo de más de dos meses. Mientras que la primera parte se presentó en vivo en el Teatro Coliseo en diciembre, la segunda parte está programada para lanzarse este año. La propia cantautora será la encargada de presentar esta segunda entrega en diversas instancias que marcarán transformaciones significativas en su carrera.

“Estoy en un momento de mucho crecimiento artístico, emocional y espiritual. El arte y la música me guían, me llevan a conocer cosas de mi que también voy creando a partir de referencias, de mundos que estoy descubriendo, de emociones que estoy viviendo, entonces creo que es primera vez que en mi carrera donde no solamente me estoy atreviendo a hacer algo distinto, sino que hay un crecimiento con esto. Y hay mucho estudio detrás, hay mucha disciplina personal, para que luego a nivel profesional se vean todos estos cambios que han sido transformadores y transgresores conmigo misma”, extiende sobre este proceso.

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas puedes adquirirlas por Passline.