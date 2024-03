Sam Smith, el reconocido artista londinense, se presentará en Chile el próximo fin de semana como parte de la nueva edición de Lollapalooza Chile 2024, como uno de los números más esperados del evento, la cual se realizará los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos,

Por lo mismo, muchos se preguntan a qué hora el ganador del Grammy subirá al escenario en lo que será su debut en territorio nacional y también si será posible verlo en vivo a través de streaming.

¿A qué hora se presenta Sam Smith en Lollapalooza Chile y dónde ver online?

El artista detrás de hits Unholy, Im not the only one, Too Good at goodbye, Fire on fire, Stay with me, Like i Can y Lay me Down se presentará el próximo sábado 16 de marzo en Lollapalooza Chile, en donde subirá al escenario Banco de Chile a las 20:15 y su show está programado para terminar a las 21:45.

También se ha comunicado que los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de las destacadas actuaciones a través de Chilevisión.cl y un canal exclusivo de Lollapalooza Chile en Pluto TV.

Estas plataformas, sumadas al canal de Chilevisión en Youtube, ofrecerán contenido especial con opciones diferenciadas para experimentar de manera única todo lo que el festival tiene para ofrecer.

Sam Smith, el éxito del artista que está en Lollapalooza

El talentoso cantante y compositor británico, ha cautivado al mundo con su voz única y su habilidad para transmitir emociones profundas a través de sus letras.

Nacido el 19 de mayo de 1992 en Londres, Smith comenzó su carrera musical en 2012 y rápidamente ganó reconocimiento con su participación en el sencillo “Latch” de Disclosure. Su voz distintiva y su habilidad para expresar vulnerabilidad lo catapultaron a la fama, preparando el terreno para su exitoso debut.

El álbum “In the Lonely Hour” de 2014 consolidó a Sam Smith como una figura destacada en la escena musical. Hits como“Stay with Me” y “I’m Not the Only One” se convirtieron en himnos contemporáneos, recibiendo aclamación crítica y ganando varios premios, incluyendo varios premios Grammy.

A lo largo de su carrera, Sam Smith ha continuado lanzando música emotiva y poderosa. Canciones como “Too Good at Goodbyes”, “Pray” y “Dancing with a Stranger” han consolidado su posición como uno de los artistas más influyentes de la música pop.

Escucha a Sam Smith a continuación