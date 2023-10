Con el The Eras Tour a punto de llegar Latinoamérica en Argentina y Brasil. Taylor Swift sigue subiendo en su carrera en Estados Unidos y el mundo. Y es que la cantante también se encuentra pasando buenos momentos con Travis Kelce.

Además de esto la también compositora se está preparando para el relanzamiento de su quinto álbum de estudio 1989. El icónico álbum que oficializó su saltó al pop y que es uno de los más queridos por los fanáticos de la artista.

Con canciones como New Romantics, Out of the woods y Shake It Off, el álbum está cada vez más cerca de estrenarse y con 5 canciones totalmente nuevas y no escuchadas por los swifties.

Junto con esto ahora solo queda el relanzamiento de dos de sus álbumes. El tan recordado Reputation que se lanzó en 2018 y su primerdisco homónimo lanzado en 2006. Sobre las fechas de llegada de alguno de estos dos, Taylor no ha dicho nada al respecto lo que mantiene a sus fanáticos impacientes.

¿A qué hora se lanza 1989 Taylor’s Version?

En Spotify y Apple Music ya se encuentra disponible una cuenta regresiva para el lanzamiento de 1989 Taylor’s Version. En concreto el álbum se encontrará disponible en todo el mundo este viernes 27 de octubre.

Pero si quieres saber a qué hora se estrena en algunas partes del mundo puedes revisar los horarios a continuación:

Estados Unidos : 00:00 AM.

: 00:00 AM. Chile y Argentina: 01:00 AM.

01:00 AM. México: 10:00 PM (hoy 26 de octubre)

De igual forma si quieres saber la hora de estreno de tu país, solo basta que ingreses a Spotify y busques la cuenta regresiva de 1989 Taylor’s Version en el perfil de la cantante en el sitio.

¿Qué canciones forman parte de 1989 Taylor’s Version?

Son 21 las canciones que forman parte de 1989 Taylor’s Version. De estas son 5 las nuevas canciones que forman parte de The Vault (o La Bóveda). Y es que son tracks que Taylor escribió para el álbum y que no llegaron al disco final en su lanzamiento el 27 de octubre de 2014.

Para saber la lista completa de canciones, la puedes revisar a continuación:

Welcome To New York (Taylor’s Version) Blank Space (Taylor’s Version) Style (Taylor’s Version) Out Of The Woods (Taylor’s Version) All You Had To Do Was Stay (Taylor’s Version) Shake It Off (Taylor’s Version) I Wish You Would (Taylor’s Version) Bad Blood (Taylor’s Version) Wildest Dreams (Taylor’s Version) How You Get The Girl (Taylor’s Version) This Love (Taylor’s Version) I Know Places (Taylor’s Version) Clean (Taylor’s Version) Wonderland (Taylor’s Version) You Are In Love (Taylor’s Version) New Romantics (Taylor’s Version) “Slut!” (Taylor’s Version) (From The Vault) Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault) Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault) Suburban Legends (Taylor’s Version) (From The Vault) Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)

Recuerda que a partir de las 01:00 AM de Chile y Argentina podrás escuchar 1989 Taylor’s Versión en nuestro país en Spotify, Apple Music y demás plataformas de streaming de música.