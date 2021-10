La cantante sorprendió al público al no presentarse para las instancias definitivas del programa.

Yo Soy All Stars | ¿Por qué Myriam Hernández no está en los capítulos de la gran final?

Este domingo y este lunes se vive en dos capítulos la gran final de Yo Soy All Stars, últimas entregas de la temporada que no cuentan con una de las figuras principales del programa: la jurado Myriam Hernández. ¿Por qué no está? Aquí te contamos...

El programa de Chilevisión animado por Millaray Viera y Jean Philippe Cretton perdió a una de las evaluadoras principalmente porque al programa le fue bien y que ella no se encuentra en Chile.

Fue en medio de una transmisión en vivo de Instagram que el conductor de Yo Soy All Stars explicó los motivos por los que la cantante dejará sólo a Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic para los show en vivo.

"Myriam está en una exitosa gira, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos y lamentablemente no va a poder estar en la gran final de Yo Soy este domingo y lunes", puntualizó.

Yo Soy All Stars: La explicación al aire de la ausencia de Myriam Hernández

Igualmente, el rol de Myriam no era crucial para esta etapa, ya que sólo una parte del programa fue con evaluación del jurado para que luego los finalistas y el ganador se definan por votación popular digital, a través del sitio de Chilevisión.

En tanto, antes de definir a los finalistas para este lunes, en el capítulo de la noche del domingo, Millaray Viera se refirió a Myriam Hernández y su ausencia en el patio del canal ubicado en Machasa.

La animadora indicó que "lo cierto es que este programa iba a durar menos capítulos", para luego especificar que "nos alargamos por la fidelidad de nuestro público".

Viera le mandó "un beso gigante" y recalcó que "estás en nuestro corazón, querida Myriam".

"La echamos mucho de menos", dijo Antonio Vodanovic en uno de sus primeros comentarios.