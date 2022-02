Este domingo 13 de febrero se llevó a cabo del Super Bowl, el evento deportivo de fútbol americano más importante del año, donde además de disputar el partido final del campeonato de la National Football League, se realiza un show de medio tiempo con grandes artistas y se presentan diversos tráilers de algunas producciones cinematográficas.

Doctor Strange 2, película que debutará el segundo semestre de 2022, era una de las cintas que se esperaba diera a conocer nuevo adelanto durante esta jornada. Sin embargo, hubo otras más las que estrenaron inéditas imágenes.

Se trata de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" de Amazon Prime Video, serie que será una precuela y se posicionará mucho antes de las historias de la trilogía de El Señor de los Anillos, y de "Moon Knight" de Disney Plus, nueva serie sobre el héroe más oscuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Revisa los nuevos tráilers

Doctor Strange and the Multiverse of Madness se estrenará el 6 de mayo, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder el 2 de septiembre y Moon Knight el 30 de marzo de 2022.