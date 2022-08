Traicionada, la exitosa teleserie turca que es transmitida por Mega, sufrió un cambio en su programación hace algunas semanas, y más recientemente cambió su horario debido al estreno de la nueva producción Hijos del Desierto.

Por lo mismo, muchos se preguntan qué días y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de la teleserie que continúa cautivando a la audiencia con una emocionante historia protagonizada por Cansu Dere, quien interpreta a Asya, una doctora que tiene la vida perfecta, una amorosa familia y una gran carrera han hecho que la joven madre se sienta muy segura de todo lo que tiene, sin saber que pronto todo lo que construyó será destruido por la persona en quien más confia.

La mujer descubre que su esposo la engaña con la hija de uno de sus pacientes, pero eso no esto ya que descubre que la traición es mucho más profunda de lo que imagina y no solo su pareja es quien le miente, si no también sus amigos más cercanos.

En el capítulo más reciente, Aras, el nuevo interés amoroso de Asya, le pide a su esposa Leyla que firme los papeles de divorcio, si no lo hace, él la denunciará a las autoridades. Sin embargo, ella sorpresivamente le confiesa que todo el plan de las fotografías fue ideado por Derin.

¿A qué hora dan Traicionada hoy?

Lamentablemente para los fans hoy no darán un nuevo capítulo de la teleserie, si no que en su lugar se transmite el programa 100 indecisos. Traicionada regresará el sábado luego de la emisión de Meganoticias con un nuevo episodio.