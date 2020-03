Tom Holland presenta a las gallinas que compró para tener huevos durante la cuarentena

Tom Holland fue al supermercado el otro día y se encontró con que no habían víveres, especialmente huevos, en el lugar. Acaparadores se llevaron todo lo disponible antes de su turno.

Es por eso que, junto a su familia, "pensamos en resolver ese problema: nos convertiríamos en la fuente de los huevos. Ahora somos dueños de gallinas", para poder tener huevos durante la cuarentena que busca controlar la expansión del coronavirus.

El responsable del actual "Spider-Man" cinematográfico hizo una veloz presentación de sus gallinas a las que bautizó como Predator, Ranger y Chestnut.

a través de historias de Instagram y sus fanaticos lo encontraron tan adorable que incluso lo viralizaron en otras plataformas como Twitter.

tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2