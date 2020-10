Thiago Cunha sufrió una parálisis facial: “Si me quedo así, me quedo así nomás”

Thiago Cunha dio cuenta de la delicada situación que lo aqueja a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 421 mil seguidores.

El ex integrante de “Bailando por un Sueño” se sinceró en redes sociales respecto a su estado de salud tras sufrir una parálisis facial que lo tiene bastante preocupado.

Todo empezó cuando de un momento para otro dejó de sentir su paladar, lo que posteriormente incrementó y abarcó la zona derecha de su rostro.

Asustado por este extraño síntoma, el bailarín decidió inmediatamente acudir a un centro hospitalario para ser examinado por un especialista.

Y fue recién ahí cuando le confirmaron que habría sufrido una parálisis facial. “Ayer tuve un pequeño problema con el lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave. No es tan fuerte, gracias a Dios. Asusta un poco porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo. Por momentos no siento el paladar ni nada”, relató el ex integrante de Porto Seguro.

“No es la primera vez que me pasa algo así de grave. Yo soy un guerrero de Dios, nada me da miedo, al revés, me hace más fuerte y alguna enseñanza tengo que sacar de esto”, añadió.

El neurólogo que lo atendió le dijo que esto podía durarle de tres a cuatro días, sin embargo, la actual pareja de Chantal Gayoso se tomó con humor la situación y aseguró que le daba lo mismo quedarse con su actual aspecto.

“A seguir adelante nomás, ya me han pasado muchas cosas y yo siempre sigo adelante. Eso no me va a frenar, así que hay que seguir. Y si me quedo así, me quedo así nomás”, señaló, dejando ver su optimismo.