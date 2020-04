The Half of it: Netflix se la juega por un nuevo romance juvenil con "Si supieras"

Netflix sabe que entre los jóvenes tiene un público apasionado y cautivo. Por lo mismo, no mide esfuerzos en sacar adelante nuevos contenidos dirigidos a ese target. Justamente ese es el proceso que está concretando nuevamente con su nueva película "Si Supieras" ("The Half of it").

Tímida e inteligente, Ellie ayuda a Paul, un joven atleta adorable pero torpe, a conquistar a una chica popular. Esta nueva e inesperada amistad se complica cuando Ellie descubre que también siente algo por ella.

La película está a cargo de la directora y guionista Alice Wu, quien anteriormente cobró relevancia por proyectos como "Saving Face" (2004).

El servicio de streaming estrenará la película el 1 de mayo.