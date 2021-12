The Covers 2 | ¿Por qué Nacho Román no pudo presentarse en la competencia? Karla Constant explicó la situación en el programa

Una inesperada situación ocurrió en el nuevo capítulo de The Covers 2 en donde Ignacio Román, el finalista de la primera temporada de MasterChef debía presentarse con su tributo, sin embargo, una situación impidió que se subiera al escenario.

El conocido cocinero se había preparado mucho para estar en el espacio y ya tenía elegido a las leyendas de la música que iba a interpretar.

“No soy cantante, pero llevo la música bien en el alma. Elegí a dos artistas muy representativos y más que nada por mi tono, porque tengo un vozarrón muy pesado”, señaló Román en la entrevista previa a la presentación.

El primer artista elegido por el ex MC, fue el artista argentino Leonardo Favio. "Porque me encanta su historia de vida: fue muy triste, me reflejo mucho en él”. El segundo elegido fue el cantante español Raphael. “Por su tono de voz y porque me gusta, y lo escuché muchísimo cuando niño”, expresó.

“Me estoy preparando para este desafío ensayando, poniéndole mucho cariño y amor. Espero que salga muy lindo por respeto a estos dos grandes artistas que voy a imitar”.

¿Por qué Nacho Román no se presentó en The Covers 2?

Sin embargo, el joven no alcanzó a subirse al escenario debido a una situación que ocurrió previo a la presentación. La animadora del espacio, Karla Constant explicó a los televidentes y al jurado lo sucedido.

“A todos los seguidores de Nacho, quiero contarles que lamentablemente tuvo una urgencia médica. Él se preparó, trabajó muchísimo”.

Asimismo, agregó que todo fue muy reciente. “Estuvo en los ensayos y maquillaje; realmente estaba a punto de presentarse, y lamentablemente no pudo ser”, agregó.

“En este minuto está siendo atendido, así que estamos viendo imágenes del ensayo, porque de verdad él tenía muchísimas ganas. Así que te mandamos un abrazo fuerte. De verdad deseamos que te recuperes prontamente", explicó la animadora.

Hace algunas semanas, cuando se supo la noticia, el cocinero explicó en Me Late que había pasado.

“Después de un ataque de cálculo renal, estamos aquí, mil disculpas, quería estar en The Covers. Esperemos alcanzar a llegar, pero fue terrible, no me siento para nada bien”.