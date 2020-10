"Tarde o temprano las cosas salen a la luz": Ex esposa de Iván Núñez pide no especular sobre su familia

La semana pasada fue prácticamente fue una huracán para Marlen de la Fuente, la ex esposa Iván Núñez, y sus cuatro hijos después de que se supo que el periodista será padre por sexta vez y tras una infidelidad.

Por lo mismo, ahora pidió públicamente a sus seguidores en Instagram que no especulen en torno a la situación que está viviendo su familia, esto por medio de la publicación de una imagen en su cuenta en la que aparece con sus cuatro retoños.

"Desde hace un tiempo atrás y hoy especialmente me cobijo con mis enanitos, familia y amigas en un ambiente de mucho amor, paz y tranquilidad", partió diciendo Marlene.

Y luego vino la solicitud: "Por favor �� les pido no especular cosas que no he hablado. Todo este tiempo me he mantenido en secreto y no me he referido a mi separación. Lamentablemente tarde o temprano las cosas salen a la luz y hay cosas que son evidentes y están fuera de mi alcance".

Ivan Núñez junto a Marlene de la Fuente en una Gala de Viña.

"No puedo ni tengo cómo pararlas. Espero que entiendan por favor. Al mismo tiempo que ustedes recibí la información que se dio a conocer recientemente", insistió De la Fuente, sobre la abrupta forma en que se enteró de que su ex tendrá un bebé con una brasilera de 27 años que cuenta casi seis meses de gestación, relación que habría sido la razón del quiebre en el matrimonio.

Antes de terminar, De la Fuente puntualizó que "quiero que sepan que estamos muy tranquilos y enfocados en lo más importante... amarnos, abrazarnos y saliendo de las responsabilidades escolares, hogareñas entre otras☺️".

"Sigo adelante como siempre y encantada de la vida. Con las mejores energías que llegan de todos lados. Somos un equipo de amor", sentenció Marlene de la Fuente.