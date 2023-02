Fueron más de 20 horas de travesía, pero ya es un hecho, el grupo de k-pop Super Junior llegó a Chile, el primer país de Latinoamérica que visitan en su tour Super Show 9: The road con el fin de realizar un espectácular concierto que será inolvidable para sus fans. Descubre los detalles del show sonoro en los siguientes títulos.

¿A qué hora es la apertura de puertas para Super Junior en Chile?

Queridos fanáticos y fanáticos, pues el evento que tanto han estado esperando, comienza a las 8 p.m. en el Movistar Arena de Santiago. Las puertas del recinto se abrirán a las 5 p.m.

¿Cómo llegar al Movistar Arena?

Según indica el sitio Moovit, las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Movistar Arena

Micro: 125 506 506E 507 509 LARAPINTA

Metro: L2: Estación Rondizzoni.

¿Cuándo es el concierto de Super Junior en Chile?

El espectáculo se realizará nada más ni menos que este martes 7 de febrero, en donde la banda cantará sus grandes éxitos y entregará momentos inolvidables para sus fans.

¿Cuáles son las canciones que cantará Super Junior en Chile?

Según indican fans que han estado haciendo fila en el Movistar Arena de Santiago, han escuhado "One more time", "Lo siento" y "Ahora te puedes marchar" en la prueba de sonido. Estas canciones Suju no las interpretó en anteriores fechas del "Super Show", lo que confirma un aviso previo de los miembros: el setlist en Latinoamérica será diverso o diferente en comparación a otras regiones del mundo y eso sin duda será super bueno.

¿Cuál es el próximo destino de Super Junior?

La boy band seguirá viajando por Sudamerica y su próximo destino será la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde realizarán un espectáculo el 9 de febrero.