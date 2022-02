Comienza a acercarse el tercer mes del año, que trae consigo varias novedades, como el fin de las vacaciones de verano, el inicio del año escolar y los nuevos estrenos de Star Plus, que se sumarán a su extenso catálogo.

Para poder disfrutar de todos los títulos, y de las nuevas series y películas que se presentaremos a continuación, solo debes suscribirte en el sitio web de la plataforma o haciendo clic AQUÍ.

Revisa AQUÍ los mejores estrenos de Star+ para marzo

Sin duda que uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming es How I Met Your Father, la nueva serie spin-off de How I Met Your Mother que será protagonizada por la actriz y cantante Hilary Duff, y que estará ambientada en la época donde deben descubrir como enamorarse en la era de las aplicaciones de citas. Se estrena el miércoles 9 de marzo.

Otro de los estrenos que se espera con ansias es la temporada seis de Outlander, serie que seguirá a los Fraser quienes en su hogar en Carolina del Norte, buscan mantener la paz y prosperar en una sociedad que se encamina poco a poco hacia una gran revolución y el consiguiente nacimiento de una nueva nación americana. Su estreno también está contemplado para el miércoles 9 de marzo.

En el caso de las películas, uno de los estreno más destacados para el tercer mes del año es Kingsman: el Origen, cinta que nos traslada hasta la Primera Guerra Mundial para presentar el nacimiento de la organización "Kingsman", con históricos tiranos, cerebros criminales y una conspiración que podría acabar con millones de personas. Se estreno el próximo miércoles 2 de marzo.

Otros estrenos

The Dropout (3 de marzo)

Los Protectores (9 de marzo)

Los Simpson temporada 33 (16 de marzo)

Bios: Aterciopelados (18 de marzo)

Life & Beth (18 de marzo)