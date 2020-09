"Soy producto de la combinación de cosas que amo": Shirel, ex The Voice presenta candente apuesta pop urbana

Shirel partió su vida artística cantando en festivales musicales escolares y luego tuvo una oportunidad de impregnarse del ambiente al participar en el programa de talentos "The Voice" en 2016, compartiendo con artistas consagrados como Luis Fonsi, en su rol de coach.

Pero ahora la cantante y compositora decidió explorar el mundo de la música de manera profesional y potenciar su propio proyecto personal. Así ha lanzado no sólo uno, sino que tres sencillos en medio del difícil contexto de pandemia, y aún así ha logrado brillar.

En conversación con RedGol, Shirel explicó que "lo que yo hago es música pop, combina el R&B, el trap y el pop, que son como los géneros que amo. Creo que todo se mueve en un marco pop, pero yo soy producto de la combinación de cosas que amo".

Mientras, en torno a su proceso creativo, la joven de 21 años apuntó que "al momento de hacer música no tomo muchas decisiones previas. Me pongo a escribir, a hacer lo que quiero hacer ese día, lo que salga de la guata y las cosas van tomando una dirección sola".

"Nunca invierto tiempo en decidir, así como previamente. 'Vamos a hacer este género, vamos a hacer esta canción'. No. Como que va saliendo. Al final lo que amarra todas esas canciones es que las escribo yo y que me gustan. Más que escoger, me dejo fluir. Por eso, hablo de que los géneros con que me identifico son los que amo", recalcó.

El talento de Shirel motivó el interés de productores tan reconocidos como Humberto Gatica, junto quien pudo desarrollar gran parte del trabajo en su primera etapa, y Cristian Heyne, quien la ha asesorado para sus más recientes trabajos.

Ahora, Shirel tiene clara sus prioridades y asegura que "la parte de componer es la que más me gusta. No la soltaría nunca. Es raro para mí querer hacer una canción que no es mía, porque me sale tan natural hacerlas".

"Más que sea raro, es como que me quedé en la vieja escuela del instrumento, del lápiz y el papel, porque lo disfruto caleta. Porque me sale así y cada uno encuentra su manera. Amo esta parte del proceso. Es algo a lo que me gustaría dedicarme más, no sólo para mi proyecto, sino que escribir para otros", puntualizó.

Revisa la entrevista completa de RedGol con Shirel, a continuación: