Hace unos minutos Marvel liberó el primer tráiler de She-Hulk: Defensora de Héroes, la próxima serie de la fase 4 del MCU que introduce a un nuevo superhéroe.

La nueva producción que debutará en Disney+ este 2022 se centra en Jennifer Walters, una abogada especializada en superhumanos que al recibir una transfusión de sangre de emergencia de su primo, Bruce Banner, adquiere los superpoderes de Hulk.

She-Hulk será protagonizada por la actriz canadiense ganadora de un Emmy, Tatiana Maslany. Asimismo, trae de regreso a Mark Ruffalo en el papel del Bruce Banner/Hulk, cuya última aparición en una producción de Marvel fue en Avengers: Endgame y en una escena post-créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Mira a continuación el primer tráiler del She-Hulk: Defensora de Héroes:

¿Cuándo se estrena She-Hulk?

She-Hulk contará de 10 episodios y llegará a Disney+ este año. Hasta hace poco Marvel no había anunciado oficialmente la fecha de estreno, pero hace unos días Disney filtró por error que la nueva serie de Marvel llegará el streaming el miércoles 17 de agosto. Y hoy se confirmó esa fecha.

De esta forma la serie debutaría dos meses después de Ms. Marvel, que está programada para salir a la luz el miércoles 8 de junio.

Estas dos series se suman a la lista de producciones de Marvel que quedan por estrenar este 2022. Cabe recordar que el 8 de julio se estrena en cines Thor: Love and Thunder, la cuarta película del Dios del Trueno. Además, el 11 de noviembre debutará Black Panther: Wakanda Forever, la secuela de Pantera Negra.