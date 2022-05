Ms Marvel es la próxima serie de Marvel que hará su debut en Disney Plus, luego de que hace algunos días, se terminará Moon Knight, la producción sobre el Caballero Luna que fue protagonizada por Oscar Isaac.

El nuevo programa seguirá a Kamala Khan, una adolescente paquistaní estadounidense de New Jersey que idolatra a Carol Danvers conocida también como Capitana Marvel, y que siempre ha luchado por encontrar su lugar en el mundo.

Su vida rápidamente cambiará cuando obtenga superpoderes como los héroes a los que siempre ha admirado y se enfrente a su nueva labor como una de las cuidadoras del universo.

Recientemente, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige, se refirió al personaje que interpretará Iman Vellani en la revista Empire, donde manifestó que se realizarán cambios en los poderes de Kamala, que la alinearán con los otros miembros de la familia Capitán Marvel.

¿Cómo serán los poderes Ms Marvel en la nueva serie de Disney Plus?

En los cómics, Ms Marvel está inspirada en Carol Denvers, pero sus poderes provienen de ser una inhumana, cuyos poderes fueron activados por Terrigen Mist.

La serie The Inhumans de Marvel tuvo mucha expectación por los fanáticos, sin embargo, una vez que concluyó, no se volvió a hablar de ellos hasta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Por lo mismo, Feige expresó que se hizo una adecuación de los cómics. "Adaptamos los cómics; no es una traducción exacta. Kamala surgió en un momento muy específico dentro de la continuidad del cómic. Ahora está llegando a un momento muy específico dentro de la continuidad de MCU. Y esas dos cosas no coincidían".

En los cómics, el poder más identificable de Kamala es la capacidad de "engrandecerse" a sí misma, mostrarse con manos gigantes y elásticas. "Verás grandes paneles cómicos en algunas de nuestras secuencias de acción. Si quieres manos y brazos grandes y gigantes, están aquí en espíritu, si no en formas elásticas, de tipo plástico", agregó.

Las disparidades en su historia de fondo son las que aparentemente llevan a Kamala a encontrar su lugar, todo esto pensando en la secuela de The Marvel de 2023.

"Aprovecha el futuro de su historia, ya que se conecta con sus otros amigos que conocerá en la próxima película The Marvels. Ella está interesada en saber, 'Genial, ¿eso significa que soy asgardiana? ¿Me golpearon con rayos gamma?' No, aparentemente no es ninguna de esas cosas. Tiene que ver con su propio pasado, y su herencia y linaje".

Ms Marvel estará disponible el próximo 8 de junio en Disney+.