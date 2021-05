Afirman que Fran García-Huidobro rechazó oferta para sumarse a Zona Latina por un sueldo 1,8 millones

En el programa online "Que te lo Digo", Sergio Rojas y Hugo Valencia hablaron sobre la ex animadora de Primer Plano, Francisca García-Huidobro, y revelaron una oferta laboral que recibió para sumarse a Zona de Latina, la cual fue rechazada por la animadora.

En el programa Valencia señaló: “Yo hablé con otra famosa durante estos días. Hablé con la Fran García-Huidobro… Le pregunté por una información que me había llegado. Y es que Francisca García-Huidobro me cuenta que estuvo a un paso, pero a un paso, casi ya tenía destapado el lápiz Bic para firmar el contrato como flamante animadora del canal Zona Latina".

“A Fran García-Huidobro le ofrecieron ser la animadora del programa Zona de Estrellas que, hasta la semana pasada, animaba Faloon Larraguibel, quien dejó el programa para ir a hacer un matinal en el mismo canal. Creo que quieren una animadora con más oficio".

“Yo entiendo que tanto ella, la Faloon, como los ejecutivos del canal, sentían que ella no era la persona idónea para conducir un programa de farándula". agregó.

“Y le digo a la Fran ‘¿es verdad que te ofrecieron irte a Zona de Estrellas del Zona Latina?’. Y ella me confirma que, efectivamente, tuvo la oferta, tuvieron conversaciones con el canal, pero no llegaron a acuerdo. Me dice que no llegaron a un acuerdo nomás. Ella quería, le interesaba ingresar al canal Zona Latina, pero lo ofrecían muy poca plata”

Sobre eso Sergio Rojas agregó: “Le ofrecieron un 1,8 millón de pesos por animar el Zona Latina… Le estaban ofreciendo 1,8 millón por hacerse cargo de la animación del Zona Latina".

“Ella estaba súper convencida del proyecto porque quiere volver a la televisión, y justo se había dado que había terminado el live Cómplices…"

“En paralelo le había llegado esta oferta de Zona de Estrellas. La Fran estaba súper entusiasmada. Pero entiendo que los amigos de la Fran le dijeron ‘¿de verdad Fran te vas a ir a trabajar a ese programa? Tú, que eres la reina del espectáculo’”

Sobre quienes fueron los que le indicaron eso, Rojas indicó que "Nacho (Gutiérrez), por ejemplo, le dijo ‘¿cómo te vas a ir a trabajar a ese canal?’. El canal le estaba dando todo el peso a la figura de ella. Entonces era ‘ya, anda a levantar un programa, pero que te paguen lo que corresponde’, porque encontraban que era muy poco esto del millón 800, que encuentro que es un súper buen sueldo. Pero para ella, para lo que gana normalmente, no cumplía las expectativas".

“Eso es lo que manejo yo, lo que me dijeron a mi cercanos a Fran García-Huidobro y Nacho Gutiérrez”.