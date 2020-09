Ruperto revela que cumplirá un año sin poder trabajar en su circo por la pandemia

Desde que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país, muchos trabajadores se han visto afectados al ver cómo sus emprendimientos no han podido seguir funcionando, en especial los del mundo del entretenimiento. Uno de ellos es Christián Henríquez, el actor tras el personaje de Ruperto, que no ha podido trabajar en su circo desde el año pasado.

En conversación con LUN, el comediante contó que el 18 de octubre de 2019, tras haberse iniciado el estallido social en nuestro país, tuvo que cerrar su circo en Colina y desde ese día no lo ha vuelto a abrir. “Me llegaron amenazas que me iban a quemar la carpa y tuve que bajarla”, aseguró.

El actor además explicó el difícil momento familiar que está pasando debido a la pandemia. "Desde octubre que estoy sin ingresos. Sólo tengo lo que gano en 'Morandé con Compañía' y sería”, indicó.

"El chanchito se rompió hace rato. Estoy pasando por una situación bien crítica y muchas familias circenses están pasando por lo mismo (...) Los ahorros se ocuparon para comer, pagar gastos, el teléfono e internet. No he podido pagar mis deudas, porque no hay dinero para pagar gastos grandes”, agregó.

Uno de ellos es la moderna carpa que invirtió en 2018 y que aún no termina de saldar. Asimismo no pudo seguir pagándole a las 55 personas que trabajan con él. Sin embargo, según indicó, todos entendieron la situación y se reinventaron con distintas actividades.

Actualmente, Christian Henríquez se encuentra realizando funciones online. Desde la plataforma "Tu Butaca" lo llamaron para una función de una hora, en la que se realiza una selección con lo mejor de los siete años con el circo.

Por un valor de cinco mil pesos y con una duración de 25 minutos, el comediante muestra una nueva rutina que hizo para su personaje Ruperto.

“Nos puede dar un respiro para poder seguir subsistiendo, estamos viviendo el día a día hasta que en un futuro no muy lejano pueda reactivarse esto y puedan salir los circos”, afirmó.