Rojo Edwards asegura no conocer el caso de Fabiola Campillai: Mónica González lo deja sin palabras

En medio de la conversación que este lunes tuvo con la periodista Mónica González en Mentiras Verdaderas, el diputado del Partido Republicano Rojo Edwards aseguró que no conocía el caso de Fabiola Campillai, uno de los sucesos más difundidos sobre represión policial durante la Revuelta Social de 2019.

La mujer oriunda de San Bernardo se dirigía a tomar un bus de acercamiento para acudir a su trabajo, cuando Carabineros le disparó una bomba lacrimógena directamente al rostro, incluso a pesar de que no formaba parte de las protestas. Campillai perdió la vista, olfato y gusto.

"¿Usted conoce el caso (de Fabiola Campillai)?", le consultó González a Edwards, ante lo que Rojo contestó: "No, no lo conozco".

Sorprendida, Mónica le comenta que "me impresiona que no conozca su caso, que no la haya visto, porque ha sido... es uno de los casos más emblemáticos en que la brutalidad policial le convierte su vida en una pesadilla".

Mientras, en las pantallas gigantes del estudio se mostraban imágenes de Fabiola. Al verlas, Rojo Edwards no tuvo mayor reacción, ni siquiera supo qué responder.

El incómodo momento se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales y se puede revisar a continuación: