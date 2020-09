Revive el imperdible capítulo de Batallón con Jokker y Joqerr en la previa de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos

El pasado viernes se vivió un nuevo capítulo de Batallón en la previa de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos con dos invitados que estarán envueltos en la competición: Jokker y Joqerr.

De cara al certamen, que será en formato estudio y para televisió, el defensor del cupo Internacional reveló que "me parece bueno, igual da para una larga conversa. Pero al final es una oportunidad para todos, no sé si para los freestylers, obviamente que sí, pero más bien para el freestyle, que tal vez deje de estigmatizarse como si fuera malo, que las madres dejen a los hijos hacerlo, tal vez llegar a otro público, abuelas, niños, quizás dar un mensaje de conciencia dentro de ese espacio, como se dice uno siempre debe atacar dentro las cosas".

"Y bueno tampoco tampoco romper las reglas haciéndolo, sino que hacerlo dentro de lo que se puede, de lo estipulado, de lo que nos digan. Y eso, yo creo que es un buen formato, algo bien futurista, que puede pasar que las batallas de freestyle sean así en un tiempo o tal vez no todas, sino que puede alguna liga sea así en un tiempo, pero también va a ser una de las más vista ya que es en televisión abierta. Pero nada, yo creo que para los 16 que estamos ahí es una oportunidad de aprender y de mostrarnos a todo Chile", sentenció.

Joqerr en su paso por Batallón

Por su parte, Joqerr se refirió al formato de clasificación online: "extraño, no soy mucho de rapearle al celular o a una cámara. Me cuesta un poco más que que hacerlo con un micro, es como antinatural, por decirlo. Supe adecuarme al formato, después de todo creo el torneo es lo que lo que importa, el sistema de clasificación es prácticamente un trámite. Quiero enfrentarme siempre a los mejores, después de todo por eso lo hice, cuando antes no lo había hecho".

El rey del parque también contó un interesante anecdota en el parecido del nombre de ambos freestylers. "En un comienzo mi nombre era "Joquer" con una r, ahora es con dos, por ninguna razón en especial. Recuerdo que tú eras como "Jokker Raper”, y yo era “Joquerap”. En serio. Eso siempre lo recordé, cuando me enteré de ti, dije guau, es un acercamiento más grande todavía", reveló.

Batallón sigue este martes 8 de spetimebre desde las las 22:00 horas a través de RedGol en YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 será el 12 de septiembre.