12 MCs lograron convencer a los jurados para instalarse de lleno en la gran final de Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2021. Grandes nombres darán todo por ser el nuevo campeón y representar a nuestro país en la Final Internacional, que tendrá a nuestro país como sede a fin de año. Estos frestylers se sumarán a los 3 que estuvieron en el podio en 2020, más el cupo que DEM entregó el fin de semana para así participar en la gran definición del 4 de septiembre.

Pero es la hora de conocer a cada uno de ellos, quienes lo darán todo en el escenario cuya transmisión será por las pantallas de Canal 13 y a través del canal de YouTube y Twitch de Red Bull. Además, todos los detalles también lo tendrás en RedGol.

JOKKER

Regresamos al sur, porque Aldo Valdebenito, aka Jokker, viene golpeando fuerte en la escena chilena desde Hualpén. Activo desde el 2016, su explosión se dio en el 2019 cuando se consagró campeón de DEM Final, con lo consiguió su ascenso a FMS Chile. Pero eso no es todo, el gran salto lo pegó en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, donde en la semifinal eliminó a su compañero Acertijo y cayó en una apretada final ante Teorema. De todos modos, por los problemas del cañetino, el miembro de Parley viajó a España a defender los colores de nuestra tierra donde llegó a cuartos ante Valles-T.

Desde ese día en adelante, Jokker ha competido en diversas competencias internacionales, como God Level All Stars. Pero no todo es freestyle para Aldo, ya que también es músico junto a su grupo Parley y solista. Con sus compañeros lanzó la canción El Muelle y de forma individual tiene temas como Virus, Bonus 40tena, Many Men y Leyenda, todos disponibles en Spotify y YouTube.

Jokker, también miembro de Parley, llega a la que será su cuarta nacional pero con sed de representar a Chile en la Final Internacional que busca lugar en nuestro país. Foto: Red Bull.

En la Red Bull Chile 2020, Aldo era uno de los grandes favoritos para llegar a la última batalla, pero en cuartos se quedó en el camino ante El Menor. Por eso, llega el 2021 a su cuarta nacional, siendo uno de los tres competidores de la zona sur en la lista final.