¡Joss Stone cancela conciertos en Chile! Estos son los motivos por los que no viene la artista en abril

Este sábado 8 de abril la cantante inglesa Joss Stone tenía programado un concierto para todos sus fanáticos de Santiago, el show se iba a realizar en el Gran Arena Monticello pero a través de sus redes sociales la intérprete de You Had Me comentó que debido a circunstancias fuera de su control el espectáculo debió ser cancelado. Revisa a continuación el comunicado que entregó la cantante en sus redes sociales entregando las razones de la cancelación.

¿Por qué Joss Stone canceló su show en Chile?

La cantante británica iba a presentarse en el Gran Arena Monticello, este show iba a ser la primera parada de su gira “20 Years of Soul” por Sudamérica, pero debido a los incumpliemientos de su contrato no se realizará el show ni en Santiago ni en Concepción. Sin embargo aseguró que los shows en Brasil y México si se llevarían a cabo.

“Tengo algunas noticias decepcionantes que compartir” así iniciaba su comunicado que compartió a través de su cuenta de Instagram y Twitter. “Con mucho pesar tengo que informarles que no habrá espectáculos en Chile debido a circunstancias fuera de mi control”, continuó. “Estoy enojada no solo por mí, sino sobre todo por todos los que compraron entradas, sin mencionar que mi grupo ha estado ensayando como loco los últimos días”, agregó.

En ese sentido también añadió que “asegurar la más alta calidad para todos ustedes” y reveló que “el promotor ha incumplido los términos de nuestro contrato y no tenemos fe ni confianza en que la producción correcta, o incluso el alojamiento, estará disponible cuando lleguemos, por eso hemos tenido que tomar la difícil decisión de no viajar hoy”. Para finalizar el comunicado comentó que “no puedo llevar a mi banda y equipo y, lo más importante, a mi bebé a un escenario incierto”.

Desde el Gran Arena Monticello comunicaron que se ven en la obligación de cancelar el show y también entregaron el siguiente correo servicioalcliente@topticket.cl para que los fanáticos puedan realizar el reembolso de los tickets.