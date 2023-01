La renombrada artista inglesa Joss Stone confirmó su regreso a Chile con un esperado concierto en donde celebra sus dos décadas de carrera titulada "20 years of soul".

La estrella de la música detrás de éxitos como You Had Me y Super Duper Love iniciará su próxima gira este 2023, en donde millones de fans en América Latina podrán disfrutar de hits.

¿Dónde comprar las entradas para Joss Stone?

La esperada artista comenzará su gira por Sudamérica el próximo 8 de abril en el Gran Arena Monticello. Las entradas se encuentran disponibles en Topticket.cl.

Joss Stone confirma concierto en Chile

¿Cuáles son los precios de las entradas?

La ubicación más cara tiene un valor de $149.500 correspondiente a las primeras filas, mientras que platinium tiene un valor de $115.00. Por otra parte, las entradas Platea Corazón Baja, Diamante Baja, Joker Baja, Pica Baja y Trébol Baja, tiene un costo de $89.700.

La entrada más económica tiene un valor de $37.950 correspondientes a Platea Pica Alta y Platea Trébol Alta.

Joss Stone cumple 20 años de carrera

La multipremiada artista saltó a la fama luego del lanzamiento de su primer álbum el año 2003, "The Soul Sessions", a la edad de 15 años, en donde estaban las canciones I Had a Dream, Some Kind of Wonderful y All The King's Horses.

Con su segundo álbum, "Mind Body & Soul", se convirtió en un éxito mundial, en donde la artista obtuvo su primer Grammy a los 16 años en la categoría mejor R&B performance por la canción Family Affair. El disco contiene una de las canciones más reconocidas de su carrera, You Had Me, el fue nominado al Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

Con ocho álbumes lanzados en 16 años, la ganadora del Grammy y el Brit Awards, la cantante iniciará una nueva gira alrededor del mundo, la cual tendrá un formato especial. Los fans de Stone podrán escoger cuáles hits quieren que la artista interprete en vivo. Para ello deben ingresar a la página oficial de Joss Stone en Facebook.

Never Forget My Love

Su último disco, lanzado en febrero de 2022, contiene temas como Never Forget My Love, Breaking Each Other's Hearts, You're my girl y My Greaters Secret, entre otros.