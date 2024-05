Franco Calderón se afianza en la defensa de Universidad de Chile. El central trasandino es clave en la formación de Gustavo Álvarez y ante Unión La Calera apareció en el momento que más lo necesitaba el equipo para iniciar la remontada.

Con potente cabezazo superó al golero Ibáñez y además festejó por partida doble ya que este lunes celebró su cumpleaños número 26. “Estoy muy feliz de aportar y de poder convertir mi primer gol con esta camiseta. La verdad, ya ni recuerdo mi último gol. Creo que el último fue por Sudamericana en Bolivia”, expresó la figura del partido a TNT Sports.

Pero la alegría azul no quedó ahí. Aprovechando la buena onda del momento, Calderón fue abrazado por sus compañeros y hasta le hicieron el reconocido pasillo, con camotera incluida, para festejar el gol y su cumpleaños.

Mentalizados en el clásico con la UC

Sin embargo, Calderón llamó a no marearse con los festejos y enfatizó que ahora la cabeza esta puesta en el clásico universitario.

“No estábamos teniendo buen funcionamiento del equipo. El gol que nos hicieron sirvió para motivarnos y poder darlo vuelta (…) Yo no he perdido clásicos. Pero esto es fútbol. Tenemos todas las herramientas para salir a ganar ese partido”, sentenció.

Con este triunfo, ahora el Romántico Viajero suma 28 unidades y se escapa a cinco puntos de Deportes Iquique que es el único escolta de momento. Además la U alcanza la mejor diferencia de gol con 16 anotaciones a favor. Ventaja que podría estirar el sábado cuando se mida contra Universidad Católica.