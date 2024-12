Pelea de cracks: Dibu Martínez vs Erling Haaland y Jack Grealish

Para nadie es una sorpresa que el Dibu Martínez esté metido en polémicas. El arquero argentino del Aston Villa suele hacer noticia por sus actitudes. Esta vez, el guardameta se trenzó en una pelea con Erling Haaland y Jack Grealish.

Se enfrentaban el Manchester City con el Aston Villa. El cuadro de Pep Guardiola pasa por una tremenda crisis y ya suma tres partidos al hilo sin conocer la victoria.

Ante los villanos sumaron su tercer partido de oscuridad. Con el gol de Jhon Durán, en el término de la primera parte, los ciudadanos simplemente perdieron la paciencia. Así se forjó la pelea mencionada.

En esta esquina, Grealish y Haaland; en aquella, el Dibu

Terminó el primer tiempo y, en vez de irse directo a los vestuarios, Jack Grealish, furibundo, decidió acercarse al portero campeón del mundo. Con vehemencia, algo le alegó.

El Dibu, bastante más grande, no parecía amedrentarse y lo alejó fácilmente. Sin embargo, pronto llegó Erling Haaland a ayudar a su compañero de equipo. Y ahí, entre dos grandotes, la cosa se podía poner tensa.

La secuencia de una pelea de cracks | Getty Images

No obstante, los jugadores fueron separados y el momento no fue más que anecdótico. Lo que no fue así, fue el resultado: el City volvió a perder, esta vez 2-1 y están en la sexta parte de la tabla de la Premier League.

