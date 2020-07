"Podría molestar a más de alguno": El misterioso capítulo de "Mea Culpa" que nunca salió al aire y Carlos Pinto se niega a revelar

27 años han pasado desde el estreno de Mea Culpa en TVN y el programa ha tenido un insesperado éxito, esta vez de la mano de una nueva generación de televidentes buenos para el trasnoche.

Tanto así que son varios los episodios que tuvieron nuevamente popularidad y donde muchos están en Youtube. Aunque varios prefieren esperar a la transmisión de TVN en la medianoche.

Pero el programa de crímenes y recreaciones sigue guardando misterios hasta el día de hoy, tanto así que existe un capítulo en especial que nunca vio la luz y el mismo Carlos Pinto reconoce que no lo quiso sacar al aire.

Carlos Pinto es un periodista que vive con el misterio y tiene un capítulo guardado bajo 7 llaves.

"Fue una historia que se abortó en los primeros meses. No fue censura, en este caso se aborta su desarrollo, era un caso que podría molestar a más de alguno", fue parte de lo que reveló hace un tiempo en el programa No Culpes a la Noche de TVN.

En el espacio Pinto revela que durante el desarrollo del episodio hubo algo que lo hizo no querer seguir con la historia, aunque en un secretísmo mayúsculo, señala que dejó algunas pistas de esa misteriosa historia en la novela que escribió en 2018 llamado "El Silencio de los Malditos".

No hay historia de Carlos Pinto que no tenga secretismos y suspenso y los detalles reales de ese episodio seguirán siendo misterio al parecer, pero en dicha entrevista adelantó algunas cosas y el porqué no fue estrenado.

Mea Culpa está siendo retransmitido con sus capítulos originales en TVN los jueves a las 0:45 y domingos a las 0:00 horas de Chile, apróximadamente.