Pamela Jiles se refiere a la querella contra Marcelo "Chino" Ríos: "Todo tiene un limite"

La nueva temporada de Mentiras Verdaderas tuvo como invitada a la diputada Pamela Jiles, quien discutió distintos temas, entre eso la polémica generada hace algunos meses luego de que el ex tenista Marcelo Chino Ríos lanzará fuertes acusaciones contra ella en el programa "Las Indomables" que conduce Patricia Maldonado, motivo por el cual se interpuso una querella.

Sobre lo que sintió tras las declaraciones de Marcelo Chino Ríos, la diputada señaló que de ese tema no se iba a referir. "La abuela no te va a hablar de ese tema y te voy a explicar el por qué"

Luego agregó "Yo soy una mujer que tengo un entrenamiento televisivo, al igual que tú, y eso significa que nosotros hemos estado durante décadas, en mi caso, más de 40 años, expuesta al escrutinio público. Tengo un entrenamiento para eso, es algo que me gusta, tengo una comunicación constante con mis nietos y es comunicación que no siempre es grata".

También agregó que "yo a través de las redes sociales, del contacto directo, recibo toda suerte de insultos. Incluso los colecciono, hay algunos que me gustan más que otros. Yo, por ejemplo, jamás bloqueo a nadie, jamás me niego a tener un debate, sin embargo creo que todo tiene un límite y este señor pasó ese límite y es una cosa que a mí me pone mal, lo que él dijo, que es algo que además pueden ver mis hijos a través de las redes sociales".

Sobre los limites que hay que tener al momento de expresar una opinión, la diputada indicó que "en este mismo escenario se han dicho cosas increíbles. Me acuerdo una noche estar viendo tu programa y que María Luisa Cordero hablara de mis hijos, de mis hijitos como ‘esos huerfanitos’, entre otras cosas. Y yo encuentro que la gente, en definitiva, tiene el pleno derecho a opinar, pero todo tiene un límite, y ese límite es el que cruzó este señor".

"Eso a mi me hace mal, me quita energía para dedicarla a lo que tengo que dedicar, que es este caso el tercer retiro y por eso decidimos que sea él abuelo Pablo Maltés quien aborde ese tema, básicamente para salvarme a mi de una cosa que me produce un desagrado físico", concluyó.