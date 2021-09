Hace algunas semanas se dio a conocer la noticia que miembros del extinto programa Primer Plano de Chilevisión, volvieron a reunirse en pantalla para un capítulo de Podemos Hablar del mismo canal.

Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, Jordi Castell, Carola Julio y Juan Pablo Queraltó, estuvieron presentes en el espacio de conversación que conduce Julián Elffenibein, quien también fue miembro del mítico programa de farándula.

Dicho programa aún no se emite y Díaz se refirió a su participación en el programa que integra “Me Late”.

“Aún no sale al aire el programa de Primer Plano en PH. Han puesto puros programas de humor y aún no sale al aire ese programa”, señaló el conductor del espacio Daniel Fuenzalida.

A lo que la Fiera comentó: “No, sí el programa fue horrible. El programa es muy difícil que alguien lo edite para que quede buena onda. Está violento, no está un programa agradable, no hay una conversación”.

“Hay dos o tres momentos que son divertidos, pero después en general todo el rato es como… Como que tú miras para el lado y sabes que no va a salir. Uno sabe cuando algo se va a editar y otras que seguramente no van a salir. Y Julián manejó perfectamente eso porque como no quería meterse en atados, tiraba cosas que no se podían decir al aire”

Fuenzalida expresa que quizás Julian no quería grabar aquel capítulo. “No quería yo creo”, comentó Díaz.

