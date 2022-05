Los fanáticos de Ozark ya tienen un premio con el estreno de los capítulos finales de la cuarta temporada en Netflix, ciclo que llegó a su punto más tenso para la producción de Jason Bateman.

Y no son pocos los que aprovecharon la llegada de los 7 episodios para hacer un maratón de la serie y así evitarse cualquier spoiler, o bien porque quedaron atrapados con la cuarta temporada.

Marty Byrde (Bateman) vuelve en esta temporada para seguir evitando los problemas y poder salvar a su familia del Cartel, FBI y varios antagonistas que se presentan en estos capítulos, en un ciclo bastante tenso y lleno de sangre que ha tenido que vivir el clan de los Byrde.

Pero el final del episodio 14 dejó a varios no solo tristes por el desenlace, sino también con varias dudas de cara al futuro de la familia en el lago Ozark.

¡Atención! A continuación hay spoilers del último episodio de Ozark. Si aún no lo ves y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

¿Qué pasó en el final de Ozark?

Tras ejecutar los planes de Wendy de darle todo el poder del Cartel a Camila, la hermana de Omar Navarro, se ponen de acuerdo con el FBI para seguir su trato con el Cartel mexicano y colaborar en el futuro, plan al que también unieron a Rachel y Ruth lavando dinero en el Casino.

Pero todo se complicó luego de que Camila se enterara de que fue Ruth quien asesina a su hijo Javi Elizondro, esto luego de vengarse por haber matado a Wyatt en el primer capítulo de esta segunda parte de temporada.

Sin que Marty o Wendy pudieran hacer algo para detener a Camila, esto porque amenazaron a sus hijos, la líder del Cartel termina asesinando a Ruth fuera de su casa, acabando así con uno de los personajes más queridos de la serie y que había sufrido la muerte ya de casi toda su familia.

Pero eso no fue lo único que vivieron los Byrde, ya que en los minutos finales aparece el investigador privado Mel Sattern, que irrumpe en su casa cuando no estaban y descubre finalmente que había muerto Ben, el hermano de Wendy, y tenían sus cenizas en un tarro de galletas que le regaló Ruth y a Jonah.

Con la amenaza de revelarle a la policía todo y sin aceptar sobornos de Marty o Wendy, aparece Jonah con un rifle para apuntarle al investigador, cuando la pantalla se va a negro y se escucha un disparo.

Explicación del final: ¿Habrá quinta temporada?

El final del último capítulo de la cuarta temporada de Ozark deja bastantes dudas y tramas abiertas, la más clara es saber qué pasó cuando Jonah le apuntó con un rifle a Mel Sattern y si efectivamente lo mata.

Pero también hay otras dudas, como qué pasará ahora con Camila al mando del Cartel luego de matar a Ruth, quien era parte del trato con el FBI, si Marty tomará alguna represalia o solo lo olvidará para mantener a salvo a su familia.

Lo cierto es que ya está confirmado que Ozark llegó a su fin en esta cuarta temporada y no habrá una quinta. Claro que el éxito de la serie no puede descartar si existirá otra producción del mundo de Ozark o algún spin-off.