Ozark, comienza a despedirse de los fans con la emisión de sus capítulos finales de su cuarta y última temporada los cuales están a punto de llegar a la pantalla y concluirán la complicada historia de la familia Byrde.

La última tanda de episodios tendrá más drama que nunca y definirán el futuro para los personajes de Jason Baterman y Laura Linney.

El primer avance sobre los últimos siete episodios del drama de Netflix ya entregó las primeras pistas sobre los sucesos a los que se enfrentarán los Byrde.

"Estoy harto de tener sangre en mis manos, Wendy. ¿No te molesta?" le pregunta Marty (Bateman), luciendo muy afectado, a lo que Wendy (Linney) le responde: "estás tan desesperado por ser el chico bueno. ¿Por qué eliges a todos los demás en lugar de a tu propia familia? No te eches atrás cuando casi hayamos terminado. No me hagas eso".

Los fans de la ficción, además del tráiler, recibieron otra buena noticia, Netflix anunció que estrenarán un capítulo especial de la serie, titulado "A Farewell to Ozark", que durará 30 minutos y que según el comunicado "explora la génesis de la serie, los personajes ricos que amamos y amamos odiar, las actuaciones apasionantes que nos cautivaron, los creativos que hicieron magia detrás de la cámara y una gran cantidad de recuerdos de los últimos cinco años".

¿Cuándo se estrenan los capítulos finales de Ozark?

Los siete capítulos restantes llegarán a la plataforma de Netflix el próximo 29 de abril. Revisa el tráiler de la nueva temporada a continuación. Revisa el tráiler a continuación.