Sony creará adaptación en acción real de "One Punch Man" con los guionistas de "Venom"

"One Punch Man" tendrá su propia adaptación en acción real bajo el alero del estudio estadounidense Sony Pictures y contará con los guionista del fracaso en la crítica pero tirunfo en la taquilla "Venom", Scott Rosenberg y Jeff Pinkner.

La producción estará a cargo de Avi Arad y su compañía Arad Productions, para contar la historia de Saitama, un superhéroe que puede derrotar a prácticamente cualquier oponente con un solo golpe, pero se encuentra en la búsqueda de encontrar a un rival digno tras aburrirse de la falta de desafíos en su combate contra la maldad.

El personaje fue originalmente creado como un webcómic en 2009 por el artista japonés ONE y cobró relevancia al viralizarse en internet. En 2012, saltó a formato físico ilustrado por Yusuke Murata y ONE, vendiendo más de 30 millones de copias a nivel mundial y desde entonces no ha parado, al explotar de manera definitiva con la serie anime en la televisión.

"One Punch Man" ha cultivado todo un universo de presonajes que ahora saltarán a la pantalla grande.

De acuerdo con fuentes de Variety, "One Punch Man" es una de las propiedades más valoradas para Sony Pictures por su alta popularidad y a la vez ofrecer la posibilidad de sumar una nueva franquicia cinematográfica a sus arcas.

En tanto, Rosenberg y Pinkner también son nombres de alta reputación para el estudio ya que, si bien no se han ganado a la crítica con sus trabajos, sí han demostrado producir historias altamente taquilleras, como lo son "Venom" y las dos nuevas "Jumanji". De hecho, la última de ese par de entregas "The Next Level" alcanzóa recaudar 796 millones de dólares a nivel mudnial.