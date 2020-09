“No le gustaba el...”: Luis Sandoval describe con explícito modismo chileno el quiebre de Kel y Pangal

A más de alguno le ha pasado que explica una situación y al decir una frase se malinterpreta provocando un gran mal entendido. Justamente esto le pasó a Luis Sandoval en el programa "Me Late" de TV+ mientras se refería a las verdaderas razones del quiebre amoroso entre Kel Calderón y Pangal Andrade en 2017.

Con una oración sacada del diccionario criollo de nuestro país, el panelista le dijo a sus compañeros: "Acuérdate que cuando terminó el romance, Pangal dice que habrían terminado porque 'a Kel no le gustaba el camino de tierra'".

De inmediato las risas del panel no se hicieron esperar y Luis Sandoval sin entender qué había hecho mal, intentó aclarar lo dicho.

"No, de verdad, que no le gustaba la tierra. Oye pero son tan mal pensados. A ella no le gustaba la tierra, era una persona de ciudad", indicó Sandoval intentando arreglar la frase mencionada, sin embargo, no sirvió de mucho.

