Netflix repasa sus producciones originales de 2019 con un clip que también promete más

Culmina el 2019 y Netflix nos quiso recordar todas las producciones originales que hizo llegar a su plataforma durante los últimos 365 días.

"The Irishman" y "Marriage Story" son dos de las películas con las que la plataforma de streaming se ganó a la crítica. Mientras que en materia de series este año se la jugó con el final de "Orange is the New Black", las adaptaciones de "The Witcher" y "The Umbrella Academy", entre otras tantas más.

Este es el resumen de las producciones originales que el servicio entregó este año que se va: