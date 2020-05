Netflix estrena documental sobre el carismático líder de INXS, Michael Hutchence

Netflix estrenó en su plataforma el documental australiano "Mistify", que explora el "talento y tormento" del carismático líder de la banda INXS, Michael Hutchence.

El recordado músico fue encontrado sin vida en la habitación que ocupaba en el hotel Carlton-Ritz en Sidney, cuando tenía apenas 37 años.

Son 102 minutos en que BBC Music y Ghost Pictures se adentran en el recorrido que hizo el cantante que alcanzó la fama mundial, gracias a éxitos como "Never Tear Us Apart" y "New Sensation", antes de perecer.

Su perfil musical y las experiencias personales e ítimas son dibujadas a través de los relatos de amigos y familiares constribuyeron en los diversos relatos, incluyendo el de su ex novia Kylie Minogue.