Natalia Duco recibe el 2021 con contracciones: "yo creo que está desesperado por salir"

La deportista nacional señaló a LUN que pasó el Año Nuevo con contracciones, la ganadora de MasterChef Celebrity chile esta aportas de tener a su bebé.

"La guagua está gigante, he sentido contracciones. Sentí una fuerte a las 23:30 y después, como a la 1:15 otra, pero por ahora todo tranquilo falsa alarma", Afirmó Duco.

Natalia señaló además que ya tiene todo preparado para cuando llegue el momento de partir al hospital. "Los hice como el domingo. El coche está armado y la cuna está lista. Estoy en la quemada ya", indicó.

La joven contó que los doctores le dijeron que su bebé podría nacer en cualquier momento por lo que junto a su pareja Rafael Bueno comenzaron a prepararse desde ya.



"Si empiezo con trabajo de parto y el Rafa está trabajando, es mi vecino quien me va a llevar a la clínica, porque yo no puedo manejar. Si el Rafa alcanza a venirme a buscar, me lleva él. Lo voy a tener en la clínica San Carlos de Apoquindo, que es la más cerca que tenemos", expresó.

Luego agregó que "Lo único es que siento que la guata me va a explotar, que la piel no da más. Solo quiero que todo salga bien para el parto y que por mí, ojalá salga con una pura pujada".

Y Añadió que "Lucianito está super inquieto, se mueve y mueve, yo creo que está desesperado por salir. Aún no se da vuelta, no se posiciona cabeza abajo para que sea parto normal. He hecho muchos ejercicios para que se dé vuelta".

La deportista ha ido compartiendo a través sociales como ha ido avanzando su embarazo y además como ha ajustado sus entrenamientos a la nueva etapa que esta viviendo.