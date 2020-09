Natalia Ducó cuenta cómo vive su embarazo primerizo en Instagram: "Lo más lindo de la vida"

La deportista nacional Natalia Ducó ha revolucionado las redes sociales tras compartir cómo ha ido viviendo su embarazo primerizo, que hasta el momento, lleva 23 semanas de gestación.

Mediante una imagen publicada en su Instagram, la atleta mostró cómo ha ido creciendo su "pancita" y relató en un extenso texto a sus seguidores y seguidoras como han sido estos meses.

“#23semanas con Lucianito en mi vientre, lo más lindo de mi vida. En la foto tenía 20 semanas y ya mi guata está gigante!!! Me he sentido bastante bien, con más sueño y un poco cansada pero bien“, partió escribiendo.

“Los antojos fueron kiwi, tunas y naranja y el segundo y tercer mes dejé de comer todo tipo de carnes y proteínas, no podía!! Además de un par de días de nauseas, vómitos y asco“, agregó.

En ese sentido, la ganadora de MasterChef Celebrity comentó que "ahora ya como normal, gracia a Dios!! Me he mantenido entrenando, casi todos los días, yo sé que les da cosa verme hacer pesas con guata, pero estar embarazada no es estar enferma y he seguido todas las indicaciones de mi equipo médico: Ginecólogo, deportóloga, kinesiologa de piso pélvico (MUY IMPORTANTE, después haré un post solo de eso), entrenador y psicóloga!”.

Finalmente, la deportista indicó: “voy a compartir con ustedes mi proceso, el de tener a mi guagua, entrenar, aprender a ser mamá y afrontar este desafío con mucha humildad, coraje y amor! Gracias por su preocupación y cariño!”.