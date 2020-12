"Soy como un pulpo": Natalia Duco cierra exitoso año académico con 8 meses de embarazo

La deportista Natalia Duco no deja que nada la pare, ni siquiera un 2020 con pandemia de coronavirus, cuarentenas y todo. Al menos así lo dejó saber, tras concluir sus estudios universitarios con clases remotas para continuar su camino a la obtención del título en Psicología, sin dar exámenes, todo mientras espera su primer hijo.

A eso se suma que este año ganó Masterchef Celebrity y fue ayudante en dos ramos de su carrera, Metodología de la Investigación y Psicología del Desarrollo 1 y 2.

En conversación con LUN, Natalia aseguró que "soy como un pulpo, siempre me meto en todo, es un problema que tengo. Creo que el deporte me ha hecho sobreexigirme tanto que estoy acostumbrada a un ritmo de vida alto; sigo con la agenda llena hasta hoy, aunque tengo 35 semanas de embarazo sigo a full".

Por eso, recalcó que "lo que hace un campeón es la parte psicológica: sentí que necesitaba conocer más sobre eso, que es tan desconocido".

A eso se suma que "soy bien latera, pregunto todo el rato. Me mataba de la risa viendo de nuevo los videos de las clases, salía hablando harto yo".

Natalia Ducó este año también ganó el programa de cocina "Masterchef Celebrity".

Duco cuenta que llegó a convertirse en ayudante después de que "los profes vieron que me gusta mucho la carrera, que me gusta harto estudiar. El modo online me sirvió para ahorrarme los desplazamientos; así le pude dar más tiempo estas ayudantías".

"Es grato para mi transmitir o que he aprendido: que me hayan elegido es un reconocimiento importante del lado académico".

Aún así, admitió que "con el embarazo me da más sueño y se me cierran los ojos más fácilmente; ahora que estoy con ocho meses me cuesta todo más".

"Entonces hice un doble esfuerzo para no tener que dar exámenes, eximirme de todo y así estar libre. Imagínate, habría dado un examen y después a la clínica", destacó.