Una inesperada noticia sacudió a las artes nacionales luego de que se reveló que el joven actor César Herrera falleció hace algunos meses. La información fue entregada por su familia y sus cercanos a través de las redes sociales.

Herrera se hizo reconocido por participar en la premiada cinta Mis hermanos sueñan despiertos (2021) de Claudia Huaiquimilla interpretando a "El Pulguita". La cinta está inspirada en un caso real ocurrido en Puerto Montt en donde 10 niños fallecieron al interior de un centro del Sename.

La cuenta oficial de la cinta en Instagram confirmó la noticia con un sentido mensaje. “Con mucho pesar les contamos que César Herrera, el talentoso actor que interpretó a Franco (el Pulguita), falleció hace unos meses. Por respeto a su familia y amigos, decidimos esperar un tiempo prudente antes de comunicar la noticia a todos quienes se maravillaron con su trabajo”.

La publicación señala que la noticia fue un duro golpe para todos, ya que era un integrante fundamental del equipo. "Fue un balde de agua fría. Durante el rodaje, César fue el hermano menor de todos los que trabajamos para contar esta historia. Gracioso, cariñoso y pelusón, pero increíblemente profesional a la hora de actuar y siempre listo para dar todo de sí”.

Por otra parte, la directora Claudia Huaiquimilla compartió su pesar en redes sociales. “Sólo puedo decir lo que mis más cercanos ya saben, estás todos los días en mi mente y corazón querido César, acá siempre”, expresó.

Iván Cáceres, actor que dio vida a Ángel, hermano del rol de César Herrera en la película chilena, le dedicó sentidas palabras en su Instagram. “La pena que siento es enorme. Me dolió mucho tu partida hermano y estos meses he tratado de no pensar, tenía el sueño de que volviéramos a trabajar juntos, me hubiera gustado verte crecer y me destroza saber que eso ya no es posible”, comenzó señalando.