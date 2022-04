¿Qué es real y qué no en Moon Knight? Disney+ estrena revelador penúltimo capítulo de la serie

La realidad fue puesta a prueba una vez más en el reciente episodio estrenado de Moon Knight, serie de Marvel Studios y Disney+ y que está pronta a llegar a su final con un camino más que confuso para sus fanáticos.

La historia que gira en torno a Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac), quien tiene una enfermedad de personalidad disociativa y que a su vez es un vigilante llamado Moon Knight gracias a los poderes del Dios Khonshu.

Y para los fans el último episodio había sido más que sorprendente con el giro de tuerca que dio en los minutos finales, y que en este quinto capítulo tuvo una explicación, aunque para algunos aún no está del todo claro lo que vive el protagonista.

¿Qué es real en Moon Knight? Explicación del quinto capítulo:

¡Atención! A continuación hay spoilers del cuarto episodio de Moon Knight. Si aún no lo ves y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

Luego de la revelación del cuarto capítulo en que vemos en un confuso momento, luego de que le dispararan a Marc Spector, en un psiquiátrico y cuestionando si todo lo que había vivido era real o no, el quinto episodio continúa donde nos dejaron con Tueris, esta diosa hipopótamo que se presenta para ayudar a Marc y Steven.

Ella es quien los guía para poder ingresar al Campo de los Juncos, un más allá para quienes hicieron el bien en su vida. Pero para ello debe equilibrar su balanza, lo que hace que Marc y Steven vuelvan al pasado a revivir oscuros recuerdos.

Es así como descubrimos la infancia de Marc, quien es la personalidad base, y que cuando niño vivió la trágica muerte de su hermano menor, obteniendo un rencor y odio de su propia madre.

Para escapar de las crueldades de su mamá, Marc "crea" la personalidad de Steven, lo que también impacta al propio personaje al enterarse de que fue inventado por Marc en su niñez.

La muerte de la mamá de Marc hizo que sus miedos regresaran y también Steven, solo un par de meses antes de los hechos de la serie. También pudimos ver cómo Khonshu se unió con Spector, luego de que este quedara a punto de morir en el desierto y este Dios lo salvó a cambio de ser su avatar.

Revivir el pasado de Marc hizo que él con Steven pudieran conocerse mejor, pero esto no era suficiente para equilibrar su balanza, hasta que el mismo Steven cae del barco por salvar a Marc y muere. Justamente esto le dio lo que necesitaba Marc para llegar al más allá, dejar atrás la personalidad que creó para sobrellevar sus traumas.

¿Qué pasará en el último capítulo?

La gran clave es entender qué es real y qué no en la serie. Si bien queda a la interpretación, este asilo donde está Marc es una representación de su mente luego de que Harrow le disparara y una transición a su muerte. Por esto vemos cómo realiza este viaje con Steven para morir.

Luego de llegar al Campo de los Juncos, Marc podría tener una muerte tranquila ahora que no tiene los poderes de Khonshu, pero en el episodio podemos ver cómo los hechos en el mundo real con Harrow juzgando almas antes de tiempo con los poderes de Ammit, seguramente hará que Marc tenga que volver para detenerlo.

En el capítulo vemos como Tueris habla sobre poder pedirle ayuda a Leyla para liberar a Khonshu y así poder traer a la vida a Marc, por lo que esto es lo que podríamos ver en el capítulo final y así Moon Knight pueda volver para una última misión y detener a Harrow.

La serie tiene solo seis episodios y el próximo miércoles 4 de mayo (mismo día del pre-estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness) será el final con el estreno del último capítulo en Disney+.