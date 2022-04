Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha presentado pequeños adelantos a pocos días de su estreno en cines.

El Multiverso de la Locura se acerca a su llegada y en algunos días los fanáticos de Marvel volverán a los cines, tal como en Spider-Man No Way Home, para volver a sorprenderse con la última apuesta del UCM en la pantalla grande.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela de Doctor Strange y que tendrá no solo el regreso de Benedict Cumberbatch en el protagónico, sino también el regreso de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien volverá a ser Scarlett Witch tras la aclamada serie Wandavision.

Pero desde el material de promoción hasta las declaraciones de su director Sam Raimi, Doctor Strange 2 traerá nuevamente el Multiverso como temática central, claro que como nunca antes se ha visto.

Si bien ya se exploró este tema en Loki y Spider-Man 3, ahora Stephen Strange deberá combatir diferentes realidades para vencer a un villano que aún no se saben detalles, mientras que el rol de Wanda aún no está claro.

En medio de la promoción de cara a su estreno, Marvel ha ido soltando pequeños adelantos que muestran algunas imágenes más de la película, pero ahora bastante poco considerando todos los sectretos que guarda el Multiverso de la Locura.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines oficialmente el jueves 5 de mayo en Chile y en gran parte del mundo. Mientras que en el streaming, Disney Plus será la plataforma exclusiva y se espera que tal como las otras películas de Marvel, llegue cerca de dos meses después de su estreno en cines.

¿Qué día es el pre-estreno de Doctor Strange in the Mutliverse of Madness?

Doctor Strange 2 tendrá funciones de pre-estreno en Chile el miércoles 3 de mayo y ya puedes comprar entradas en la preventa de cada cine.