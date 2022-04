¡Atención fanáticos! Muy pronto comenzará la preventa para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la primera película de Marvel del 2022 que promete ser tan exitosa como lo fue Spider-Man: No Way Home.

A solo un mes de su estreno mundial, Marvel Studios reveló un nuevo tráiler de la producción que tendrá a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Bruja Escarlata) como los protatonistas.

En este adelanto se puede ver a Wanda reencontrándose con sus hijos Billy (Julian Hilliard) y Tommy (Jett Flyen), quienes aparecieron en la serie WandaVision, en lo que parece ser la visión de un universo alternativo.

Todo parece indicar que su presencia será muy importante y significativo en la participación de Wanda Maximoff en esta historia donde el multiverso está desatado.

¿Cuándo comienza la preventa de Doctor Strange 2 y cómo comprarla?

La buena noticia para los fanáticos es que la preventa de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura comenzará este miércoles 6 de abril a partir del medio día en las diferentes cadenas de cine y para adquirirlas debes ingresar a los sitios web oficiales o ingresando a los siguientes links:

Para comprar entradas a Doctor Strange 2 en CineHoyts, ingresa al siguiente LINK.

Para comprar entradas a Doctor Strange 2 en Cinemark, ingresa al siguiente LINK.

Para comprar entradas a Doctor Strange 2 en Cineplanet, ingresa al siguiente LINK.