Mila Correa recibe el alta tras contagio de covid: "Lo más duro fue no poder hablar con mi familia"

Hace algunas semanas se dio a conocer la noticia que la ex participante de "Amor a Prueba", Mila Correa, se contagio de Coronavirus en medio de su lucha contra el cáncer de mama y debió ser hospitalizada.

En aquella oportunidad la joven señaló a través de sus redes sociales que "son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir es que la gente tome conciencia. Llevo meses cuidándome, meses, privándome de todo, privándome inclusive de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer", señaló Mila.

Luego de 10 días internada la brasilera finalmente recibió el alta medica, y se refirió a este proceso en conversación con el diario "Las últimas Noticias".

"Era complicado que yo tuviera covid porque ya tenía cáncer, por eso me cuidé mucho, pero las cosas fueron distintas".

Asimismo, comentó que "lo más duro fue no poder hablar con mi familia, pero no lloraba, porque sabía que los que lo estaban pasando más mal era mi familia al no poder saber de mí".

Sobre su alta señaló: "La semana pasada todavía no me salía la voz y me cansaba hasta hablar. Tengo secuelas físicas, pero que tienen que ver con más con la fragilidad que te dejan las quimioterapias, como poca fuerza en las manos, mis uñas están moradas y cero masa muscular, pero la fuerza no viene del cuerpo, sino que de la mente y esa la tengo con toda la fuerza". señaló la joven.

Respecto a su tratamiento contra el cáncer, Correa indicó que "estoy con exámenes previos a la visita a la doctora para la preparación de la cirugía. Todavía no sabemos que dirán esos exámenes, porque la evolución del cáncer siempre es un misterio, pero si las quimioterapias resultaron y el tumor se achicó, podrían operarlo, pero esto es paso a paso".