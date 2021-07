Mila Correa recibe la segunda vacuna contra el Covid-19: "Supieran la alegría de este momento"

La ex chica reality Mila Correa compartió una potente reflexión en sus redes sociales tras recibir su segunda vacuna contra el coronavirus.

Recordemos que la joven hace algunas semanas debió ser hospitalizada debido a complicaciones del covid-19, Correa además se encuentra en una lucha contra el cáncer de mama.

En su cuenta de Instagram Mila señaló: “supieran la alegría de este momento, finalmente recibí la 2a dosis de vacunación contra el Covid19 (en la fecha que correspondía estaba hospitalizada)” comenzó señalando.

Luego agregó: “Tomé Coranavac y no tuve ninguna reacción!! Apenas la reacción de sentir una emoción y felicidad incontrolable, recordando con profundo sentimiento a quienes no pudieron ganarle la batalla a este terrible virus”.

Finalmente la ex participante de Amor a Prueba hizo un llamado a inocularse. “A modo de opinión personal: No elijas qué vacuna tomar, elige vacunarte! Cualquiera que esté disponible! La protección es mucho mejor que la enfermedad. Protege a ti y a quien amas , inmunizate, no desaproveches la oportunidad”.